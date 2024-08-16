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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan İzmir Orman Yangınına Geçmiş Olsun Mesajı

Cevdet Yılmaz, İzmir'deki orman yangınından etkilenenlere sosyal medyadan geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 23:06
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 23:06
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan İzmir Orman Yangınına Geçmiş Olsun Mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın Açıklaması

İzmir'de meydana gelen orman yangınına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya üzerinden bir mesaj paylaştı. Yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Yılmaz, kurtarma ve yardım çalışmalarında görev alan tüm ekiplere şükranlarını sundu.

Yangınla Mücadelede Fedakarlık

Yılmaz, paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"İzmir'de çıkan orman yangınından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Orman teşkilatımız başta olmak üzere, yangının kontrol altına alınması için fedakarca mücadele eden tüm görevlilerimize kolaylıklar diliyorum."

Afetlere Karşı Dua

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti:

"Rabb'im, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."

Bu açıklama, İzmir'deki yangının ciddiyetine dikkat çekerek, afet anında dayanışma ruhunu artırmayı amaçlıyor.

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