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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Judo Sporcusu Yazgan için Taziye Mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, çığ felaketinde hayatını kaybeden milli sporcu Emre Yazgan için taziye mesajı yayımladı.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 15:27
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 15:27
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Judo Sporcusu Yazgan için Taziye Mesajı

Yılmaz, Yazgan İçin Taziye Mesajı Yayınladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Erzurum'da meydana gelen çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden milli sporcu Emre Yazgan için taziye mesajı paylaştı. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yazgan'ın vefatının spor camiasında büyük üzüntü yarattığını vurgulayarak, Allah’tan rahmet diledi.

Taziye Mesajında Duygularını Paylaştı

Yılmaz, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Erzurum Palandöken Dağı'nda çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden Judo Milli Takım sporcumuz Emre Yazgan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve spor camiamıza başsağlığı diliyorum. Yaralanan milli sporcularımıza da acil şifalar temenni ediyorum." Bu sözler, Yazgan’ın ailesine ve sevenlerine bir teselli olmayı amaçlıyor.

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