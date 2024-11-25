Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Vurgusu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Önemli Mesaj

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kadına yönelik şiddetle mücadelenin bir insanlık görevi olduğunu ifade etti.

Hedef: Eşit, Özgür ve Onurlu Bir Yaşam

Yılmaz, şiddetin kök nedenlerini ortadan kaldırmanın ve kadınların eşit, özgür ve onurlu bir yaşam sürmesini sağlamanın hükümetin en temel hedefi olduğunu belirtti. Mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Devletimizin tüm imkanlarıyla, 'Kadına şiddete sıfır tolerans' ilkesiyle yürüttüğümüz bu mücadele, yalnızca bugünü değil, geleceği de inşa etmenin anahtarıdır."

Kadın Hakları İçin Mücadele

Yılmaz, ayrıca dünyanın her yerindeki kadınların hakları için çalışmaya ve insanlık adına umut olmaya devam edeceklerini vurguladı. "Şiddetin yerini sevgi ve saygının aldığı bir dünya için biz varız" diyerek, topluma birlik ve beraberlik mesajı gönderdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.