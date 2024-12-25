Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Kazakistan Uçak Kazası İçin Taziye Mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Taziye Mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Azerbaycan Havayolları'na ait yolcu uçağının Kazakistan'da düşmesi neticesinde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Azerbaycan Havayolları'na ait yolcu uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyorum. Dost ve kardeş ülkeler Azerbaycan ve Kazakistan'a başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Derin Bir Kaybın Yaşandığı Anlar

Uçak kazasında hayatını kaybedenler için duyulan üzüntü, uluslararası camiada yankı buldu. Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları, kazanın yarattığı derin acının paylaşılmasını sağladı.