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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Kenan Işık İçin Taziye Mesajı

Cevdet Yılmaz, Kenan Işık için başsağlığı diledi ve sanatçının anısını yaşatmaya çağırdı.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 12:03
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 12:03
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Kenan Işık İçin Taziye Mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan Taziye Mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, vefat eden ünlü sunucu ve oyuncu Kenan Işık için duygusal bir mesaj paylaştı. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu kaybın sanat camiası için büyük bir eksiklik olduğunu belirtti.

Kenan Işık'ın Anısına Rahmet Diliyoruz

Yılmaz, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Tiyatro, sinema ve televizyon dünyamızın usta sanatçısı Kenan Işık'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

Bu taziye mesajı, Kenan Işık'ın sanat dünyasındaki yerinin ne kadar büyük olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Tüm Türkiye, bu büyük sanatçıyı yad etmeye devam edecektir.

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