Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Kıbrıs Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ercan Havalimanı'nda Kıbrıs Türklerinin haklı davasını savundu.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 12:05
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 12:05
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Kıbrıs Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Ercan Havalimanı Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ercan Havalimanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, "Biz Türkiye olarak uluslararası topluma Kıbrıs Türklerinin haklı davasını anlatmaya devam edeceğiz ve KKTC'ye desteğimizi sürdüreceğiz" dedi. Yılmaz, bir dizi temaslarda bulunmak üzere başkent Lefkoşa'ya geldi.

Türkiye - KKTC İlişkileri ve Enerji Güvenliği

Yılmaz'ı, havalimanında KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim ve diğer yetkililer karşıladı. Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ilettikten sonra iki ülke arasındaki güçlendirilmiş bağların altını çizdi.

Ayrıca, Yılmaz, KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde gerçekleştirilecek enerji arz güvenliği konulu istişare toplantısı hakkında bilgi vererek, "Enerji arz güvenliği, Kıbrıs'ın ekonomik kalkınması için temel bir unsurdur. Sürdürülebilir enerji altyapısı, gelecekteki büyüme ve refahın garantisidir" şeklinde sözlerine devam etti.

Sosyal Haklar Protokolleri

Yılmaz, Yeni Girne Askeri Hastanesi için bir protokol imzalanacağını, bu kapsamda KKTC vatandaşları ve burada yaşayan Türk vatandaşlarına sağlık hizmetlerinin sunulacağını söyledi. Ayrıca 1974 Barış Harekatı’nda şehit olan KKTC vatandaşlarının yakınlarına ve gazilere, Türkiye'deki benzer haklarını verecek bir protokol de imzalanacağını belirtti.

Tarihi Gerçekler ve İstikrar Vurgusu

Yılmaz, bölgedeki gelişmelerin Doğu Akdeniz için istikrarın önemini bir kez daha hatırlattığını ifade etti. Kıbrıs Türklerinin öz hakları olan egemenlik ve uluslararası statülerinin tescil edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Hiçbir senaryo tarihi gerçeklerin üzerini örtemez. Tarihi gerçekler her zaman canlı kalacak" dedi.

Son olarak, Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin siyasi ve ekonomik ilerlemesine vurgu yaparak, "Türkiye Yüzyılı, Kıbrıs Türklerinin de yüzyılı olacaktır; birlikte daha güzel bir gelecek inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

MEB'ten KPSS'li KPSS'siz yüksek maaşlı personel alım ilanı az önce geldi: İşte başvuru detayları

2023 Model Renault Otomobil İcradan Satılığa Çıkarıldı: İşte Fiyatı ve İhale Detayları

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Memur Alımı Yapıyor: İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

Emekliye %13.44 OVP Zammı Müjdesi! SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Yeni Maaşları Hesaplandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Duyan döviz bürosuna koştu! Doların 42 TL olacağı tarih açıklandı

2024 Yıl Sonu Enflasyon Tahmini Revize Edildi! Emeklilere Ne Kadar Zam Yapılacak? İşte Detaylar

İŞKUR Bilişim Personeli Alımı İlanı Yayımlandı! KPSS’li ve KPSS’siz Başvuru Şartları ve Kontenjanlar Belli Oldu

MEB'ten KPSS'li KPSS'siz yüksek maaşlı personel alım ilanı az önce geldi: İşte başvuru detayları

Tiryakiler zamlara yetişemiyor! Sigara fiyatlarına yeni zam! Bir sigara grubuna daha zam geldi

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Memur Alımı Yapıyor: İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

PS Plus Eylül 2024 Oyunları Belli Oldu! 5 Bin TL Değerinde 3 Oyun Bedava: İşte Ücretsiz Verilecek Oyunlar

2023 Model Renault Otomobil İcradan Satılığa Çıkarıldı: İşte Fiyatı ve İhale Detayları

Memur olmak isteyene müjde! En az lise mezunu olana memurluk: KPSS’siz memur alımı başladı

BİM 6 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu: Televizyonlardan Elektrikli Bisikletlere, Kaçırılmayacak Fırsatlar

Emekliye %13.44 OVP Zammı Müjdesi! SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Yeni Maaşları Hesaplandı

Askeri Birliklere 41 Memur Alımı: 2828 Sayılı Kanun Kapsamında KPSS'siz Alım Başladı! Aşçı, Tekniker, Hizmetli, Memur...