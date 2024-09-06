Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Kıbrıs Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Ercan Havalimanı Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ercan Havalimanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, "Biz Türkiye olarak uluslararası topluma Kıbrıs Türklerinin haklı davasını anlatmaya devam edeceğiz ve KKTC'ye desteğimizi sürdüreceğiz" dedi. Yılmaz, bir dizi temaslarda bulunmak üzere başkent Lefkoşa'ya geldi.

Türkiye - KKTC İlişkileri ve Enerji Güvenliği

Yılmaz'ı, havalimanında KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim ve diğer yetkililer karşıladı. Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ilettikten sonra iki ülke arasındaki güçlendirilmiş bağların altını çizdi.

Ayrıca, Yılmaz, KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde gerçekleştirilecek enerji arz güvenliği konulu istişare toplantısı hakkında bilgi vererek, "Enerji arz güvenliği, Kıbrıs'ın ekonomik kalkınması için temel bir unsurdur. Sürdürülebilir enerji altyapısı, gelecekteki büyüme ve refahın garantisidir" şeklinde sözlerine devam etti.

Sosyal Haklar Protokolleri

Yılmaz, Yeni Girne Askeri Hastanesi için bir protokol imzalanacağını, bu kapsamda KKTC vatandaşları ve burada yaşayan Türk vatandaşlarına sağlık hizmetlerinin sunulacağını söyledi. Ayrıca 1974 Barış Harekatı’nda şehit olan KKTC vatandaşlarının yakınlarına ve gazilere, Türkiye'deki benzer haklarını verecek bir protokol de imzalanacağını belirtti.

Tarihi Gerçekler ve İstikrar Vurgusu

Yılmaz, bölgedeki gelişmelerin Doğu Akdeniz için istikrarın önemini bir kez daha hatırlattığını ifade etti. Kıbrıs Türklerinin öz hakları olan egemenlik ve uluslararası statülerinin tescil edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Hiçbir senaryo tarihi gerçeklerin üzerini örtemez. Tarihi gerçekler her zaman canlı kalacak" dedi.

Son olarak, Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin siyasi ve ekonomik ilerlemesine vurgu yaparak, "Türkiye Yüzyılı, Kıbrıs Türklerinin de yüzyılı olacaktır; birlikte daha güzel bir gelecek inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.