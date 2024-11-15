Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Kıbrıs Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kıbrıs Türklerinin büyük bir adım atarak kendi devletini kurduğunu belirtti. "Kıbrıs Türkleri, devletini kurarak bağımsızlık yolunda önemli bir adım atmıştır. Bugün Kıbrıs Adası’ndaki tek meşru devlet KKTC'dir" ifadelerini kullandı.

KKTC'nin Önemi

Yılmaz'ın açıklamaları, Kıbrıs Türklerinin bağımsızlık mücadelesinin altını çizerken, KKTC'nin meşruiyetini vurguladı. KKTC, yarımadadaki tek egemen devlet olma özelliğini sürdürüyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.