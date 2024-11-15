Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Kıbrıs Açıklaması: Eski Modelle Vakit Kaybedemeyiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kıbrıs Türkü Eski Modelle Kaybedecek Vakti Yok

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Yılmaz, Kıbrıs konusunda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yılmaz, Kıbrıs Türkü'nün artık denenmiş ve başarısızlığı kanıtlanmış federasyon modeline yönelerek vakit kaybetmeyeceğini ifade etti. Bu bağlamda, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından sunulan eski sürüm parametrelerinin geçerliliğini yitirdiğini belirtti.

Yılmaz, Kıbrıs Türkü'nün geleceği adına daha etkili ve sürdürülebilir çözümler arayışında olduğunu vurguladı. Yılmaz, "Eski model ile kaybedecek bir vaktimiz yok. Bizim hedefimiz, daha pratik ve sürdürülebilir bir çözüm bulmaktır" diyerek, tarafların yeni bir yaklaşım benimsemesi gerektiğinin altını çizdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.