DOLAR
34,4 -0,16%
EURO
36,43 -0,51%
ALTIN
2.841,65 -0,24%
BITCOIN
3.054.777,33 -1,16%

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Kıbrıs Açıklaması: Eski Modelle Vakit Kaybedemeyiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kıbrıs Türkü'nün eski federasyon modeline karşı olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 11:35
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 11:35
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Kıbrıs Açıklaması: Eski Modelle Vakit Kaybedemeyiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kıbrıs Türkü Eski Modelle Kaybedecek Vakti Yok

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Yılmaz, Kıbrıs konusunda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yılmaz, Kıbrıs Türkü'nün artık denenmiş ve başarısızlığı kanıtlanmış federasyon modeline yönelerek vakit kaybetmeyeceğini ifade etti. Bu bağlamda, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından sunulan eski sürüm parametrelerinin geçerliliğini yitirdiğini belirtti.

Yılmaz, Kıbrıs Türkü'nün geleceği adına daha etkili ve sürdürülebilir çözümler arayışında olduğunu vurguladı. Yılmaz, "Eski model ile kaybedecek bir vaktimiz yok. Bizim hedefimiz, daha pratik ve sürdürülebilir bir çözüm bulmaktır" diyerek, tarafların yeni bir yaklaşım benimsemesi gerektiğinin altını çizdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Yeni destek açıklandı! 0.99 faizli şipşak kredi- 1500 TL’de artı ödenecek

ATM şifresi oluştururken dikkat etmeyen yandı- 6 ay detayına dikkat

Emeklilik reformu açıklandı! 65 yaş üstüne yeni emeklilik sistemi geliyor

İstanbul Boğazını trafiğe kapattıran gemi! Yeni sondaj gemisi yolda!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Irak’ın Kuzeyinde PKK'ya Ağır Darbe: 9 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
2
Adana'da Anne ve Eşini Öldüren Sanığa 2 Kez Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis
3
Samsun'da Gazze'ye Yardım İçin 'Hayır Çarşısı' Açıldı
4
Diyarbakır'da Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 13 Yaralı
5
Rize'de 4,7 Büyüklüğünde Deprem Oldu
6
İzmir'de Haşere İlaçlaması Sonrası Bebek Hayatını Kaybetti
7
Merkezi Yönetim Bütçe Verileri: 2023'ün İlk 10 Ayında Harcamalar ve Gelirler

3.000 TL’ye ek 1.500 TL destek! Geri ödenecek

ATM şifresi oluştururken dikkat etmeyen yandı- 6 ay detayına dikkat

Yeni destek açıklandı! 0.99 faizli şipşak kredi- 1500 TL’de artı ödenecek

Yok artık! Asgari ücrette hedefler şaşırdı! 28.000 TL mi olacak?

İstanbul Boğazını trafiğe kapattıran gemi! Yeni sondaj gemisi yolda!

Kasım’da dev ödeme! Ne alırsan onu öde günleri başladı- 500.000 TL verilecek

Emeklilik reformu açıklandı! 65 yaş üstüne yeni emeklilik sistemi geliyor

Kasım 2024 maaş takvimi ufukta belirdi! İUP Maaş Ödemeleri Bekleniyor!

Kasım bitmeden ballı kaymaklı ödeme! 15.000 TL- 50.000 TL ödenecek

Uyarı geldi! 27.900 TL kredi kartı aidatları geri ödenecek mi?

Kasım’da emekliye 18.000 TL özel ödeme! Tek seferlik verilecek

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı