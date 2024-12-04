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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan KKTC'ye Destek Vurgusu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC'nin bağımsızlığını güçlendirmek için işbirliklerinin süreceğini belirtti.

Yayın Tarihi: 04.12.2024 15:07
Güncelleme Tarihi: 04.12.2024 15:21
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan KKTC'ye Destek Vurgusu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Başbakanı Üstel ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Yılmaz, yaptığı açıklamalarda, KKTC'nin kendi ayakları üzerinde durabilen bir ülke olması için çalışmaların devam ettiğini vurguladı.

Kuzey Kıbrıs'ın Güçlenmesi Hedefi

Toplantı sonrası yapılan basın açıklamasında Yılmaz, "Bizim amacımız, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kendi ayakları üzerinde durabilen bir ülke olması ve her geçen yıl hem daha çok güçlenmesi hem de daha fazla refahının artmasıdır." dedi. Ayrıca, KKTC'nin gelişimini ve Kıbrıs Türkleri'nin yaşam şartlarındaki iyileşmeleri görmekten mutluluk duyduklarını ifade etti.

24 Aralık Hastanesi'nin Açılışı

Yılmaz, geçtiğimiz günlerde KKTC'de açılışı yapılan 24 Aralık 1963 Girne Asker Hastanesi hakkında da bilgi vererek, hastanenin ilk etapta ayakta tedavi ve muayene hizmetleri sunacağını hatırlattı. Ayrıca, KKTC Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi yerleşkelerinin inşasına dair projelerin hızla devam ettiğini aktardı.

Ekonomik Destek ve İyi Niyetli İşbirlikleri

Cevdet Yılmaz, 2024 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması çerçevesinde KKTC hükümetiyle işbirliği yapma kararlılıklarını yineledi. Yılmaz, ekonomik desteğin yanı sıra siyasi desteklerinin de devam ettiğini, Kıbrıs Türklerinin ihtiyaç duyduğu her alanda destek vermeye devam edeceklerini vurguladı.

Kıbrıs Sorununa Kalıcı Çözüm Vurgusu

Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın uluslararası arenada daha görünür olmasının önemi üzerinde durarak, "Uluslararası toplum KKTC'yi artık tanımalı. Kıbrıs meselesinde adil ve sürdürülebilir bir çözüm, yalnızca Ada'daki gerçekler üzerine inşa edilecektir." dedi.

İstikrarın Önemi

Siyasi istikrarın ve güven ortamının ülkelerin kalkınması için hayati olduğunu belirten Yılmaz, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde siyasi istikrar son derece önemli. Hem Türkiye hem de KKTC olarak istikrar içinde büyümeye ve güçlenmeye devam edeceğiz," dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sağda), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sağda), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel (solda) ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sağda), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sağda), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel (solda) ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

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