Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Merkez Bankası'nın Faiz İndirimi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizi kararına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, Merkez Bankası'nın 22 ay aradan sonra faiz indirimi kararı almasında etkili olan faktörleri açıkladı.

Yılmaz, yaptığı sosyal medya paylaşımında, Merkez Bankası'nın politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan indirerek yüzde 47,50 seviyesine çekmesini değerlendirdi. Bu kararın, para ve maliye politikaları arasındaki güçlü eşgüdümün bir sonucu olduğunu vurguladı.

Ekonomi programlarının çeşitli alanlarda olumlu sonuçlarını gördüklerini belirten Yılmaz, dezenflasyon sürecinde elde ettikleri kazanımlar sayesinde Merkez Bankası'nın faiz indirimine gittiğini hatırlattı. Politika faizinin %50 seviyesinden %47.5'e gerilediğini ifade eden Yılmaz, bu durumun yıllık enflasyon oranlarındaki belirgin düşüşle bağlantılı olduğunu kaydetti.

Yılmaz ayrıca, son altı ayda enflasyon oranında 28,4 puanlık bir düşüş sağlandığını ve bu sürecin makroekonomik göstergelerle uyumlu olarak yürütüldüğünü belirtti.

Cevdet Yılmaz, cari işlemler dengesinin düzelmesi ve güçlenen rezervlerin ekonomiye olan güveni artırdığını vurgulayarak, makro politikaların yanında yapısal dönüşümler sağlayarak, istikrarlı bir büyüme hedeflediklerinin altını çizdi.

"Enflasyonun tek haneli seviyelere indirilip burada istikrara kavuşturulması en büyük önceliğimizdir" diyen Yılmaz, dezenflasyon sürecini etkin bir şekilde uygulamaya devam edeceklerini sözlerine ekledi. Yılmaz, enflasyonla mücadelede elde ettikleri olumlu sonuçlar doğrultusunda, sürdürülebilir büyüme ve vatandaşların refahını artırma hedeflerini gerçekleştirmeye devam edeceklerini ifade etti.