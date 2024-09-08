Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Narin Güran Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Narin Güran'ın Ölümü Üzerine Açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Yılmaz, olayın duyulmasının ardından yürütülen soruşturma hakkında bilgi verdi.

Soruşturmanın Önemi

Yılmaz, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Diyarbakır Bağlar'da kaybolan Narin Güran evladımızdan gelen acı haber hepimizi derinden üzdü. Narin yavrumuza Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı. Bu süreçte sorumluların adalet önünde en ağır cezaları almaları için takipte olacaklarını belirtti. Yılmaz'ın Mesajı

"Olayın ilk anından itibaren titizlikle yürütülen soruşturma sonucunda, sorumluların adalet önünde en ağır cezayı almaları için sürecin takipçisi olacağız" diyerek, kamuoyuna güvence verdi.