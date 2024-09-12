Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Narin Soruşturmasına İlişkin Açıklama

Narin Güran Soruşturmasında Önemli Gelişme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın yaşamını yitirmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada, adaletin sağlanacağına dair güvence verdi.

Faillerin Cezalandırılması İçin Kararlılık

Yılmaz, "Bütün kurumlarımızla, bütün gücümüzle bu olayın faillerini ortaya çıkarıp, netleştirip hak ettikleri en ağır cezayı görmeleri için ne gerekiyorsa yapacağız. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı 'Bizzat takipçisi olacağım.' dedi. Bu çok önemli." ifadelerini kullandı.

Olayın daha detaylı incelenmesi ve faillerin adalete teslim edilmesi için gereken tüm adımların atılacağına vurgu yapılan açıklama, toplumda bir umut ışığı olarak değerlendirildi.