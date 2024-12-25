Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Nüfus Politikaları Kurulu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Nüfus Politikaları Kurulu Mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Nüfus Politikaları Kurulu'nun kurulmasına yönelik önemli bir açıklamada bulundu. Yılmaz, kurulu hayırlı bulduğunu belirterek, "Kurulumuzun, ilgili bakanlıklar, kurum ve kuruluşların, sosyal paydaşların aktif katılımlarıyla ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik daha kapsayıcı ve etkili yol haritaları ve politikalar üreteceğine inancımız tamdır" dedi.

Resmi Gazete'de Yayınlandı

Yılmaz, bu açıklamalarını bugünkü Resmi Gazete'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan "Nüfus Politikaları Kurulu Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" ile ilişkilendirerek sosyal medya hesabından paylaştı.

Aile yapısının korunması, demografik gelişmelerin değerlendirilmesi ve nüfus politikalarının bütüncül bir yaklaşımla oluşturulması amacıyla kurulan bu yeni kurulun, ülkeye ve millete hayırlı olmasını dileyen Yılmaz, sözlerini şu şekilde tamamladı: "Kurulumuzun, ilgili bakanlıklar, kurum ve kuruluşların, sosyal paydaşların aktif katılımlarıyla ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik daha kapsayıcı ve etkili yol haritaları ve politikalar üreteceğine inancımız tamdır."