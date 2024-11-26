Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Nüfus Politikaları Kurulu Müjdesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Nüfus Politikaları Kurulu'nu Açıkladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "MÜSİAD EXPO 2024 Uluslararası Ticaret Fuarı"nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin nüfus sorununa dikkat çekti.

Nüfus Politikaları Kurulu Kurulacak

Yılmaz, "Yeni bir Nüfus Politikaları Kurulu oluşturacağız. İlgili tüm bakanlıklarımızla benim başkanlığımda bir Nüfus Politikaları Kurulu kuracağız. Çünkü doğurganlık hızımız Fransa'nın altına düştü, şu an 1,5. Çok ciddi anlamda bir nüfus meselemiz var." dedi.

Bu açıklama, ülkenin demografik dinamiklerini iyileştirmek üzere atılacak yeni bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.