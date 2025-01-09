Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Nüfus ve Doğurganlık Oranlarına Önemli Açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Nüfus Politikası Vurgusu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye'nin doğurganlık oranlarını ve nüfus yenileme seviyesini sürdürülebilir kılabilmek amacıyla kapsamlı eylem planları hazırlayacaklarını açıkladı.

Yeni Eylem Planları Yolda

Yılmaz, bu konudaki yol haritalarının oluşturulacağını belirtirken, ülkenin demografik yapısının sağlıklı bir şekilde korunması için gerekli adımların atılacağına dikkat çekti. "Doğurganlık oranlarını artırmak ve toplumumuzu geleceğe taşımak adına stratejiler geliştireceğiz" ifadelerini kullandı.