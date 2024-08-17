Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Orman Yangınlarına Dair Kritik Uyarılar

Orman Yangınları ile Mücadele Üzerine Açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, son dönemde Türkiye genelinde meydana gelen orman yangınları hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, yangınların etkilerini azaltmak için gerekli önlemlerin alınmasının önemine dikkat çekti.

Yangınlara Müdahale ve Önleme Çabaları

Yılmaz, "Yangın çıktıktan sonraki müdahale elbette önem taşıyor. Ancak daha önemli olan, yangınların çıkmadan önce öncü tedbirleri almak ve bunlar için mücadele etmektir. Ciğerlerimizin yanmaması adına tüm bireylerin yetkililerin uyarılarına dikkat etmesi gerekmektedir," şeklinde konuştu.

Geçmiş Olsun Dilekleri ve Teşekkür

Sosyal medya üzerinden, yangınlardan etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Yılmaz, yangınlara hem havadan hem de karadan yapılan müdahalelerin sürdüğünü belirtti. Ayrıca, bu zorlu süreçte canlarını riske atan kamu görevlilerine ve onların destekçilerine teşekkür etti.

Yangın Riskleri ve Toplumsal Sorumluluk

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Orman Genel Müdürlüğü ve AFAD yetkilileri tarafından yapılan değerlendirmelere göre, aşırı sıcaklar, düşük nem oranı ve şiddetli rüzgarlar yangın riskini artırmakta. Yılmaz, bu etkenler karşısında toplumun sorumluluğunun hayati önem taşıdığına vurgu yaptı.

Yılmaz, "Yangına sebep olabilecek her türlü davranıştan uzak durmak hepimizin sorumluluğudur. Yangın anında müdahale etmek önemlidir, ancak asıl hedef, yangınların çıkmaması için gerekli tedbirleri almak ve bu konuda dikkatli olmaktır. Lütfen çevremizdeki herkesi bu konuda dikkatli davranmaya davet edelim," ifadelerini kullandı.