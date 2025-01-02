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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Regaip Kandili Mesajı

Cevdet Yılmaz, Regaip Kandili'ni kutlayarak, tüm dünyada huzur ve özgürlük diledi.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 13:43
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 13:43
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Regaip Kandili Mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Regaip Kandili vesilesiyle sosyal medya hesabından duygu ve düşüncelerini paylaştı. Yılmaz, bu mübarek gecenin huzurunu yaşadıklarını ifade ederek, Regaip Kandili'nin müjdelerle dolu olduğunu belirtti.

Yılmaz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Bu mübarek gecenin, ülkemiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Regaip Kandili'nin, Filistin başta olmak üzere, dünyanın dört bir yanında zorluklarla mücadele eden kardeşlerimiz için özgürlüğün, huzurun ve sükunun habercisi olmasını dilerim. Regaip Kandilimiz mübarek olsun."

Cevdet Yılmaz'ın mesajı, Regaip Kandili'nin önemine dikkat çekerek, tüm insanlığa barış ve huzur dileğinde bulundu.

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