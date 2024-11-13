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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Romanya Milli Günü Mesajı: Ticaret Hedefi 15 Milyar Dolar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Romanya ile ticaret hacminin 10 milyar doları geçtiğini, yeni hedefin 15 milyar dolar olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 20:12
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 20:12
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Romanya Milli Günü Mesajı: Ticaret Hedefi 15 Milyar Dolar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Romanya Milli Günü Resepsiyonunda Konuştu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Romanya'nın Ankara Büyükelçisi Stefan Alexandru Tinca'nın ev sahipliğinde düzenlenen Romanya Milli Günü resepsiyonunda önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, Güneydoğu Avrupa'daki en büyük ticaret ortağımız olan Romanya ile ticaret hacminin 10 milyar doların üzerinde olduğunu belirterek, yeni hedef olarak 15 milyar doları gösterdi.

İlişkilerde Stratejik Gelişmeler

Romanya ile ilişkilerin köklü bir geçmişe dayandığını vurgulayan Yılmaz, güvenlik, ekonomi ve kültür gibi birçok alanda işbirliklerini geliştirme konusundaki kararlılıklarını dile getirdi. Yılmaz, nisan ayında Romanya'ya gerçekleştirdiği ziyarette Başbakan Marcel Ciolacu ile verimli görüşmeler yaptığını aktardı.

Yatırımlar ve İşbirlikleri

Yılmaz, Romanya'daki Türk menşeli yatırım hacminin 8 milyar dolar civarında olduğunu kaydederek, Türk firmalarının Romanya'da üstlendiği önemli altyapı projelerinin memnuniyet verici olduğunu ifade etti. "Önümüzdeki dönemde iki ülke iş dünyası arasında karşılıklı yatırımların artacağına inanıyorum," dedi.

Bölgesel İşbirlikleri ve İnsani İlişkiler

Yılmaz, ikili ilişkilerdeki olumlu ivmenin bölgesel işbirlikleriyle de desteklendiğine dikkat çekti. NATO müttefiki olarak Bulgaristan ile hayata geçirilen "Karadeniz'de Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu"nun faaliyete geçtiğini anımsattı. Ayrıca, Romanya'daki Türk ve Tatar topluluklarının Türkiye ile Romanya arasında güçlü bir köprü vazifesi gördüğünü belirtti.

Yılmaz, bu vesileyle Romanya'daki soydaşlarına yönelik kapsayıcı yaklaşımı için Romen makamlarına teşekkür etti ve Romanya Milli Günü'nü tebrik etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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