Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Seçim Süreçlerine Dair Açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Seçimsiz Dönemler Fırsatlar Sunuyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, günümüzdeki siyasi durumla ilgili yaptığı açıklamalarda, "Seçimsiz dönemler, ülkemiz için altın değerinde bir fırsat penceresi sunmaktadır. Bu zaman diliminde, toplum olarak geleceğimizi şekillendirmek adına önemli adımlar atabiliriz." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, erken seçim çağrıları yapanlara yönelik eleştirilerde bulunarak, "Bunu gündeme getirenler, ülkemizin çıkarlarına hizmet etmiyorlar. Bizler, bu dönem boyunca daha yapıcı ve kapsayıcı bir yaklaşım sergilemeliyiz" dedi.