Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Şehit Er Işık İçin Taziye Mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Taziye Mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Piyade Er Uğurcan Işık için duyduğu üzüntüyü paylaştı.

Açıklamasıyla Duygularını İfade Etti

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "KKTC'de askeri aracın kaza yapması sonucunda şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Piyade Er Uğurcan Işık'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Yaralı Mehmetçiklerimize de Rabb'imden şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun," ifadelerini kullandı.