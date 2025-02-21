Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Şehit Er Mustafa Uslu için Taziye Mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Taziye Mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu için başsağlığı dileğinde bulundu.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."