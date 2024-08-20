Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Şehit Piyade Uzman Çavuş Önk için Taziye Mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Taziye Mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanarak hastanede tedavi gören ve hayatını kaybeden Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk için taziye mesajı yayımladı.

Yılmaz, sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajında, "Pençe-Kilit Harekatı bölgelerinde mücadele eden ve hastanede şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.