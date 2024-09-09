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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Şehit Üsteğmen Ayar İçin Mesaj

Cevdet Yılmaz, şehit Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar için başsağlığı mesajı yayımladı.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 10:57
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 10:57
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Şehit Üsteğmen Ayar İçin Mesaj

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Şehit Piyade Üsteğmen Ayar İçin Başsağlığı Mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde terörle mücadele sırasında yaralanan ve hastanede hayatını kaybeden Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar için bir başsağlığı mesajı yayınladı.

Yılmaz, sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği paylaşımda, "Irak'ın kuzeyinde şehit olan Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

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