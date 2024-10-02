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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Şehit Uzman Çavuş Geniş'e Taziye Mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, şehit Uzman Çavuş Burak Geniş için başsağlığı mesajı yayımladı.

Yayın Tarihi: 02.10.2024 22:59
Güncelleme Tarihi: 02.10.2024 22:59
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Şehit Uzman Çavuş Geniş'e Taziye Mesajı

Başsağlığı Mesajı Yayınlandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ağrı'da meydana gelen üzücü bir kazada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş için taziye mesajı yayımladı.

Kahraman Mehmetçiğe Saygı

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ağrı'da görevi esnasında şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Aileye Destek

Şehit Geniş'in ailesi ve yakınları, zorlu bu süreçte toplumsal destekle birlikte güçlü durmaya çalışırken, Yılmaz'ın mesajı, toplumun bu acı günlerde kenetlendiğine bir örnek teşkil etti.

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