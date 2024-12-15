DOLAR
34,92 0%
EURO
36,7 0%
ALTIN
2.976,68 0%
BITCOIN
3.532.679,07 -0,5%

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Şehit Uzman Çavuş Nurettin Yaşar için Taziye Mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bursa Adliyesindeki saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Nurettin Yaşar için taziye mesajı yayımladı.

Yayın Tarihi: 15.12.2024 00:42
Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 00:42
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Şehit Uzman Çavuş Nurettin Yaşar için Taziye Mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bursa Adliyesinde meydana gelen menfur saldırıda yaralanarak hastaneye kaldırılan Jandarma Uzman Çavuş Nurettin Yaşar'ın şehit olması dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bursa Adliyesinde meydana gelen menfur saldırı sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Jandarma Uzman Çavuş Nurettin Yaşar'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücret Zammı ile Sigorta Primlerinde Gizli Artış: En Düşük 6500 TL Olacak

Akbank'tan Yeni Yıl Öncesi 1500 TL Fatura Desteği!

2025 Yılında Sosyal Desteklere Yüzde 50 Zam

Alışveriş Fişlerinden Kazanç: Hayhay ile Kazanmaya Hazır Olun!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
15 Aralık 2024: Gündem Özeti ve Önemli Gelişmeler
2
Şanlıurfa'da Otomobil ve Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
3
Dürzi Lider Canbolat'tan HTŞ'ye Kutlama: Esed Rejiminin Çöküşü
4
İngiltere ve ABD Dışişleri Bakanları, Suriye'deki Durumu Telefonla Görüştü
5
Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı
6
ABC News, Trump'a 15 Milyon Dolar Tazminat Ödeyecek
7
TBMM'de 2025 Yılı Bütçeleri Onaylandı: Çalışma, İçişleri ve Tarım Bakanlıkları

Asgari Ücret Zammı ile Sigorta Primlerinde Gizli Artış: En Düşük 6500 TL Olacak

Emekliler İçin 2025 Yılı Zam Beklentisi: Seyyanen Zam ve Refah Payı Müjdesi

150.000 TL Kredi Fırsatı: 36 Aya Kadar Vade Açıklandı

Konut Kredilerinde Yeni Dönem: 2025 İçin Kaçırılmayacak Fırsatlar!

Alışveriş Fişlerinden Kazanç: Hayhay ile Kazanmaya Hazır Olun!

Ankara'da Su Faturalarına Yüzde 30,2 Zam! Yeni Tarifeler Belirlendi

Tarım Kredi Market'te Yılbaşı Alışverişi Bedava! Ziraat Kartı Sahiplerine Özel Kampanya

ŞOK Market'te Deterjanlarda Yüzde 25 İndirim Fırsatı!

Cep Telefonu Kullanıcılarına Özel İletişim Vergisi Artışı: Her Ay Ekstra Ödeme

Akbank'tan Yeni Yıl Öncesi 1500 TL Fatura Desteği!

2025 Yılında Sosyal Desteklere Yüzde 50 Zam

Asgari Ücrette Beklenen Zam Oranı Yükseliyor! O oran açıklanacak