Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Şehit Uzman Çavuş Nurettin Yaşar için Taziye Mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bursa Adliyesinde meydana gelen menfur saldırıda yaralanarak hastaneye kaldırılan Jandarma Uzman Çavuş Nurettin Yaşar'ın şehit olması dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bursa Adliyesinde meydana gelen menfur saldırı sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Jandarma Uzman Çavuş Nurettin Yaşar'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.