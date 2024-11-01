Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Senegal Ziyareti Açıklaması

Türkiye-Senegal İlişkilerinde Yeni Bir Dönem

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Senegal Cumhurbaşkanı Beşir Cuma Fay'ın Türkiye’ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret çerçevesinde iki ülke arasında yapılan anlaşmaların önemine dikkat çekti. Yılmaz, bu çerçevede sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu.

Yeni Anlaşmaların Hayırlı Olmasını Temenni Etti

Yılmaz, resmi ziyaret sırasında düzenlenen Türkiye-Senegal İş Forumu'na katıldıklarını belirtti. Forumun iki ülke arasındaki ticari ilişkileri geliştirici bir etkiye sahip olacağını ifade eden Yılmaz, imzalanan yeni protokollerin iş insanları için fırsatlar sunduğunu vurguladı.

Stratejik İşbirliği Konseyi Kuruluyor

Yılmaz, Ankara’da imzalanan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi kurulmasına ilişkin mutabakatla ilgili olarak, "Dün, Sayın Cumhurbaşkanı’mız ve Sayın Diomaye'nin huzurlarında bu mutabakatın hayırlı sonuçlar getireceğine inanıyorum" dedi. Ayrıca, 2023 yılında ikili ticaret hacminin 454 milyon dolara ulaştığını, orta vadede bu rakamı 1 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Yatırım Fırsatlarına Davet

Yılmaz, Türkiye-Senegal İş Forumu’na gösterilen ilgiden memnuniyet duyduğunu belirterek, Senegalli firmaları Türkiye'ye yatırım yapmaya davet etti. Forumun hem Türkiye hem de Senegal vatandaşlarının refahını artırma hedefini desteklediğini belirten Yılmaz, forumun başarılı geçmesi için emeği geçen DEİK ve diğer kurumlara teşekkürü de ihmal etmedi.

Yılmaz, "Türkiye-Senegal İş Forumu'nun hayırlı ve bereketli sonuçlara vesile olmasını diliyorum" diyerek sözlerini tamamladı.