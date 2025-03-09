Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Suriye Açıklaması: 'Eski Rejim Kalıntıları Başarısız Olacaktır'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Suriye’de yaşanan son olaylarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, "Eski rejim kalıntıları da hukuk dışı hareket eden her türlü oluşum, Suriye'nin tarihi dönüşümüne set çekemeyecektir" Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada Yılmaz, "Suriye halkını etnik ve mezhebi kimlikler üzerinden çatıştırma ve istikrarını bozma gayreti içinde olanlar başarılı olamayacaktır" Yılmaz, Sözlerinin devamında Yılmaz, "Suriye'de yaşanan hadiselerde dışarıda suçlu arayanlar kimlerin istikrarsız ve güçsüz bir Suriye istediğine bakmaları yeterli olacaktır"