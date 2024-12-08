Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Suriye İçin Önemli Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Baas Rejiminin Devrine Dair Değerlendirmeler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Suriye'deki Baas rejiminin devrilmesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, "Suriye'de güvenli ve ekonomik olarak elverişli ortamın tesisi ile yıllardır vatanlarından uzak yaşayan Suriyeli kardeşlerimizin onurlu, güvenli ve gönüllü dönüşü de sağlanmış olacaktır." ifadelerini kullandı.

Suriye Halkının Yeni Dönemi

Yılmaz, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Suriye'nin artık Suriyelilerin olduğunu ve halkın yaşadığı büyük acılar ile verdiği mücadelenin ardından yeni bir dönem başlattığını vurguladı. Suriye halkının iradesini yansıtan yeni bir rejim için geçiş sürecinin sağlıklı işlemesi gerektiğinin altını çizen Yılmaz, dar ve çatışmacı değil, kapsayıcı ve inşa edici bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiğini ifade etti.

Uluslararası Destek ve Birlik Çağrısı

Bölge dışı güçlerin, Suriye'nin istikrarına zarar verecek eylemlerden kaçınması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, uluslararası toplumun yeniden inşa sürecine destek vermesinin önemli olduğunu belirtti. Yılmaz, "Tüm unsurlarıyla Suriye halkının birliği, istikrarı ve huzuru için siyasi ve ekonomik olarak yeniden yapılanma sürecinin başarılı olmasını diliyorum." dedi.

Suriyelilerin Güvenli Dönüşü Önemli

Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin korunması gerektiğini ifade eden Yılmaz, tüm dinlerden, mezheplerden ve etnik kimliklerden Suriye vatandaşlarının barış içinde bir arada yaşaması için gerekli şartların hızla oluşturulması gerektiğini belirtti. Yılmaz, "Yeni dönemde terör örgütlerinin ülkemize yönelik tehditlerinin ortadan kaldırılması, önceliklerimizdendir." şeklinde konuştu.

Suriye Halkıyla Dayanışma Vurgusu

Son olarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye ile olan dayanışmasını sürdüreceğini ve bu konudaki çalışmalarına devam edeceğinin altını çizen Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da belirttiği gibi, barış ve huzurun hakim olduğu, kimsenin dışlanmadığı bir Suriye hayalini tekrar anımsattı. Yılmaz, "İnşallah çok yakın gelecekte böyle bir Suriye'yi göreceğimizi ümit ediyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.