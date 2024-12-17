Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan Suriye Üzerine Kritik Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Suriye'nin Geleceği İçin Birlikte Hareket Etmeliyiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, İsrail'in Golan Tepeleri'ni aşan eylemlerinin son derece tehlikeli olduğunu vurguladı. Yılmaz, bu eylemlerin Suriye'nin istikrarını tehdit ettiğini ifade etti.

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Konuşmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına Genel Kurulu selamlayarak başlayan Yılmaz, Suriye’de yeni bir dönemin başladığını belirterek, halkın işgal altındaki topraklarına özgürlük talep ettiğini dile getirdi. Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti'nin, Suriye halkının her kesimini kapsayan bir siyasi yapı için çaba sarf ettiğini ve Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana olduğunu söyledi.

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