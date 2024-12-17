Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan Suriye Üzerine Kritik Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Suriye'nin Geleceği İçin Birlikte Hareket Etmeliyiz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, İsrail'in Golan Tepeleri'ni aşan eylemlerinin son derece tehlikeli olduğunu vurguladı. Yılmaz, bu eylemlerin Suriye'nin istikrarını tehdit ettiğini ifade etti.
Suriye'deki Değişim ve Türkiye’nin Duruşu
Konuşmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına Genel Kurulu selamlayarak başlayan Yılmaz, Suriye’de yeni bir dönemin başladığını belirterek, halkın işgal altındaki topraklarına özgürlük talep ettiğini dile getirdi. Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti'nin, Suriye halkının her kesimini kapsayan bir siyasi yapı için çaba sarf ettiğini ve Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana olduğunu söyledi.
Suriye’nin Yeniden İnanması İçin İş Birliği Çağrısı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Suriye'nin medeniyet geçmişine vurgu yaparak, bu ülkenin hızlı bir şekilde toparlanacağına inandığını aktardı. "Suriye'nin altyapısı, ekonomisi ve kurumları tahrip edildi; şimdi yeniden inşa zamanı" Yılmaz, Suriye’nin terör değil, istikrar üreten bir ülke olmasını istediğini belirterek, "Suriye’ye dışarıdan müdahale olmamalı" Yılmaz, Suriye'deki olumlu gelişmelerin yerel halkın mücadelesi sonucunda gerçekleştiğini belirterek, Filistin halkının da aynı şekilde zafer elde etmesini beklediklerini ekledi. Türkiye olarak, haklı mücadelelerinin yanında olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.
Dış Müdahaleler ve Suriye’nin İstikrarı
Sonuç ve Beklentiler
Yılmaz, Suriye’nin terör değil, istikrar üreten bir ülke olmasını istediğini belirterek, "Suriye’ye dışarıdan müdahale olmamalı" Yılmaz, Suriye'deki olumlu gelişmelerin yerel halkın mücadelesi sonucunda gerçekleştiğini belirterek, Filistin halkının da aynı şekilde zafer elde etmesini beklediklerini ekledi. Türkiye olarak, haklı mücadelelerinin yanında olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.
Yılmaz, Suriye'deki olumlu gelişmelerin yerel halkın mücadelesi sonucunda gerçekleştiğini belirterek, Filistin halkının da aynı şekilde zafer elde etmesini beklediklerini ekledi. Türkiye olarak, haklı mücadelelerinin yanında olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.