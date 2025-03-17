Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Suriyelilerin Geri Dönüşü Hakkında Açıklama

Cevdet Yılmaz, 9 Aralık 2024-16 Mart 2025 tarihleri arasında 145 bin 639 Suriyelinin geri döndüğünü duyurdu.

Yayın Tarihi: 17.03.2025 12:29
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 12:29
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Suriyelilerin Geri Dönüşü Hakkında Açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın Suriyelilere Dair Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, geri dönüş yapan Suriyelilere ilişkin önemli verileri paylaştı. Yılmaz, “Göç İdaresi Başkanlığımızın verilerine göre, Suriyelilerden gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüş yapanların sayısı, 9 Aralık 2024 ile 16 Mart 2025 tarihleri arasında 145 bin 639, 2017-2025 yılları arasında ise toplamda 885 bin 642'dir” dedi.

Güncel Veriler ve Dinamik Durum

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda göç verilerinin dinamik yapıda olduğunu ve sürekli değişebildiğini vurgulayarak, “Dün yaptığım bir konuşmada, 6 Mart tarihine dayanarak geriye dönüşlerde genel sayının 873 bin olduğunu ifade etmiştim” açıklamasında bulundu.

Yılmaz, Türkiye'nin sınır ötesi harekatlarla güvenli bölgeler oluşturarak Suriyelilerin geri dönüşlerini sağladığını ve bu süreçte diktatör rejiminin devrilmesinin geri dönüşleri hızlandırdığını belirtti.

Suriye'deki Yeniden Yapılanma Süreci

Suriye'de güvenlik şartlarının, temel hizmetlerin ve ekonomik ortamın iyileştikçe bu geri dönüş sayıların artmaya devam edeceğini kaydeden Yılmaz, “Geri dönüşlerin hızlanması beklenmektedir” dedi.

İLGİLİ HABERLER

Marmaris Belediyesi'nde Eyvah! Maaşlara Dudak Uçuklatan Zam

Türkiye'de 63 İlde Ücretsiz İnternet Dönemi Başlıyor!

Yozgatlı Kadınlara İş Fırsatı: Bakan'dan 1500 Kişi İçin Yeni Destek

Kocaeli'de 'Hacı Baba' Dolandırıcılığı: 2 Milyon TL Topladılar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Güney Kore ve Ukrayna, Kuzey Koreli Askerlerin Ülkeye Dönüşünü Görüştü
2
Trablus'ta Ramazan Geceleri Coşkusu: Kültürel Etkinlikler Devam Ediyor
3
Bursa'da Fabrikada Makineye Düşen Mühendis Hayatını Kaybetti
4
Fatsa'da Temizlik Yaparken Hayatını Kaybeden Mehmet Varol'un Acı Hikayesi
5
Megadeth Türkiye'yi Sallayacak: İstanbul Konseri 22 Eylül'de
6
3. İstanbul Uluslararası Bahar Film Festivali Ödülleri Sahiplerini Buldu
7
Alanya'da Otomobilin Çarptığı 14 Yaşındaki Bisikletli Çocuk Hayatını Kaybetti

Elazığ Tandır Ekmekleri İçin Kuyruklar Oluşuyor: Fiyatı Sadece...

Yozgatlı Kadınlara İş Fırsatı: Bakan'dan 1500 Kişi İçin Yeni Destek

Denizli'de Motosiklet Park Sorunu Tarihe Karışıyor!

Aksaray Belediyesi'nden Çevre Dostu Kampanya: Atık Yağını Getir, Deterjanı Kap!

Tekirdağ'da Tüm İşçilere İkramiye Müjdesi: Ay Ay 43.069 TL

Türkiye'de 63 İlde Ücretsiz İnternet Dönemi Başlıyor!

İstanbul'un Yeni Metro Hattı 2025'te Hizmete Girecek

İstanbul, Ankara ve Bolu için Kar Tatili Uyarısı: 26 İl İçin Felaket Senaryosu

Kayseri'de Teravihe Gidene Ücretsiz Tatlı İkramı

Kocaeli'de 'Hacı Baba' Dolandırıcılığı: 2 Milyon TL Topladılar

Eskişehir'den Çiftçilere Ücretsiz Toprak Analizi Desteği

Marmaris Belediyesi'nde Eyvah! Maaşlara Dudak Uçuklatan Zam