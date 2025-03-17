Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Suriyelilerin Geri Dönüşü Hakkında Açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın Suriyelilere Dair Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, geri dönüş yapan Suriyelilere ilişkin önemli verileri paylaştı. Yılmaz, “Göç İdaresi Başkanlığımızın verilerine göre, Suriyelilerden gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüş yapanların sayısı, 9 Aralık 2024 ile 16 Mart 2025 tarihleri arasında 145 bin 639, 2017-2025 yılları arasında ise toplamda 885 bin 642'dir” dedi.

Güncel Veriler ve Dinamik Durum

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda göç verilerinin dinamik yapıda olduğunu ve sürekli değişebildiğini vurgulayarak, “Dün yaptığım bir konuşmada, 6 Mart tarihine dayanarak geriye dönüşlerde genel sayının 873 bin olduğunu ifade etmiştim” açıklamasında bulundu.

Yılmaz, Türkiye'nin sınır ötesi harekatlarla güvenli bölgeler oluşturarak Suriyelilerin geri dönüşlerini sağladığını ve bu süreçte diktatör rejiminin devrilmesinin geri dönüşleri hızlandırdığını belirtti.

Suriye'deki Yeniden Yapılanma Süreci

Suriye'de güvenlik şartlarının, temel hizmetlerin ve ekonomik ortamın iyileştikçe bu geri dönüş sayıların artmaya devam edeceğini kaydeden Yılmaz, “Geri dönüşlerin hızlanması beklenmektedir” dedi.