DOLAR
34,23 0,08%
EURO
37,08 -0,23%
ALTIN
3.004,8 -0,44%
BITCOIN
2.307.864,36 -1,1%

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan TUSAŞ Açıklamaları

Cevdet Yılmaz, TUSAŞ'taki terör saldırısına dair açıklamalarda bulundu ve savunma sanayisinin sağlığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 18:11
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 18:42
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan TUSAŞ Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Önemli Açıklamalar

Cevdet Yılmaz, uluslararası savunma sanayi fuarı SAHA EXPO 2024’de TUSAŞ standında önemli değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, Türkiye'nin savunma sanayisinin hızla geliştiğini ve buna yönelik hain saldırıların ters etki yaratacağını ifade etti.

Terör Saldırısına Tepki

Dün Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'ne (TUSAŞ) düzenlenen terör saldırısını kınayan Yılmaz, saldırıda hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi. Ayrıca, yaralıların tedavi süreçleriyle ilgili de bilgilendirmelerde bulundu. Yılmaz, “Fedakar ve kahraman savunma sanayi çalışanlarımızla ülkemizi daha ileri noktalara taşıyacağız,” dedi.

Savunma Sanayisinde Kararlılık

Terör saldırısına rağmen fuarın başarılı geçtiğini belirten Yılmaz, Türkiye'nin savunma sanayisinin büyüme sürecine devam edeceğini vurguladı. Hükümetin destekleriyle milli teknoloji hamlesinin güçlendirilerek süreceği ifade edildi.

TUSAŞ ve Baykar Ziyareti

Yılmaz, TUSAŞ'ta geliştirilmekte olan HÜRJET uçağı ve BAYKAR'ın KIZILELMA insansız savaş uçağı hakkında bilgiler aldı. TUSAŞ çalışanlarına başsağlığı dileyen Yılmaz, ASELSAN standını da ziyaret etti. Yılmaz, “Savunma sanayimizin yanındayız ve yanımızda olmaya devam edeceğiz,” diye ekledi.

Son olarak Yılmaz, Türkiye'nin milli birliğini ve güvenliğini pekiştirerek geleceğe güçlü bir şekilde ilerleyeceğini savundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) Cumhurbaşkanlığı...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, 6 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) destekleriyle, Anadolu Ajansının global iletişim ortaklığında düzenlenen SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'ndaki stantları ziyaret etti. Yılmaz, TUSAŞ'ın geliştirdiği GÖKBEY helikopterinin kokpitine binerek incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) Cumhurbaşkanlığı...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, 6 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) destekleriyle, Anadolu Ajansının global iletişim ortaklığında düzenlenen SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'ndaki stantları ziyaret etti. Yılmaz, TUSAŞ'ın geliştirdiği GÖKBEY helikopterinin kokpitine binerek incelemelerde bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Bankadan çift katlı indirim kampanyası! Çifter çifter iade edilecek

Patronlar çıldırdı! Asgari ücret zammı çıkmaza giriyor

Öğrenciler hemen hesabına baksın! 5.000 TL IBAN’da bekliyor

Faizlerde bir dönem kapandı;! Konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerinden müjdeler geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, Alıkoyulan Araçlarını Talep Ediyor
2
Ardahan'da Ruhsatsız Silah Operasyonu
3
Savunma Sanayii Başkanı Görgün'den TUSAŞ'ta Terör Saldırısına Tepki
4
TİKA, Pakistan'da Türk Dil Merkezi Açtı
5
Hizbullah'tan İsrail Tankına Saldırı
6
Yalova'da Mantar Üreticisi Kadın Gizemli Bir Şekilde Ölü Bulundu

Öğrenciler hemen hesabına baksın! 5.000 TL IBAN’da bekliyor

Asgari ücrete fazla zam yapmayın talimatı: O isim yüzde 25 yeter dedi

Faizlerde bir dönem kapandı;! Konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerinden müjdeler geldi

En düşük emekli maaşına senede 1 zam! İmzalanırsa emekli hapı yuttu

O desteği alanlara müjde! Destek programı adı değişti ve 2 yıl daha uzatıldı

O bakanlıktan dolgun maaşlı personel alımı müjdesi! Resmi Gazete'de yayımlandı

Sürücülerin hevesini kursağında bırakacak açıklama! Hafta sonu gelmeden akaryakıta çifte zam geliyor

Resmi Gazete’de Jandarma alımı açıklaması! Başvurular Başladı

Çifte tazminat imkanı doğdu! Emekliyi ayaklandıracak açıklama

Emekli ve memur maaş zammı kuruşu kuruşuna ortaya çıkıyor! Zam ilk defa açıklandı

Patronlar çıldırdı! Asgari ücret zammı çıkmaza giriyor

Bankadan çift katlı indirim kampanyası! Çifter çifter iade edilecek