Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan TUSAŞ Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Önemli Açıklamalar

Cevdet Yılmaz, uluslararası savunma sanayi fuarı SAHA EXPO 2024’de TUSAŞ standında önemli değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, Türkiye'nin savunma sanayisinin hızla geliştiğini ve buna yönelik hain saldırıların ters etki yaratacağını ifade etti.

Terör Saldırısına Tepki

Dün Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'ne (TUSAŞ) düzenlenen terör saldırısını kınayan Yılmaz, saldırıda hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi. Ayrıca, yaralıların tedavi süreçleriyle ilgili de bilgilendirmelerde bulundu. Yılmaz, “Fedakar ve kahraman savunma sanayi çalışanlarımızla ülkemizi daha ileri noktalara taşıyacağız,” dedi.

Savunma Sanayisinde Kararlılık

Terör saldırısına rağmen fuarın başarılı geçtiğini belirten Yılmaz, Türkiye'nin savunma sanayisinin büyüme sürecine devam edeceğini vurguladı. Hükümetin destekleriyle milli teknoloji hamlesinin güçlendirilerek süreceği ifade edildi.

TUSAŞ ve Baykar Ziyareti

Yılmaz, TUSAŞ'ta geliştirilmekte olan HÜRJET uçağı ve BAYKAR'ın KIZILELMA insansız savaş uçağı hakkında bilgiler aldı. TUSAŞ çalışanlarına başsağlığı dileyen Yılmaz, ASELSAN standını da ziyaret etti. Yılmaz, “Savunma sanayimizin yanındayız ve yanımızda olmaya devam edeceğiz,” diye ekledi.

Son olarak Yılmaz, Türkiye'nin milli birliğini ve güvenliğini pekiştirerek geleceğe güçlü bir şekilde ilerleyeceğini savundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, 6 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) destekleriyle, Anadolu Ajansının global iletişim ortaklığında düzenlenen SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'ndaki stantları ziyaret etti. Yılmaz, TUSAŞ'ın geliştirdiği GÖKBEY helikopterinin kokpitine binerek incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, 6 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) destekleriyle, Anadolu Ajansının global iletişim ortaklığında düzenlenen SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'ndaki stantları ziyaret etti. Yılmaz, TUSAŞ'ın geliştirdiği GÖKBEY helikopterinin kokpitine binerek incelemelerde bulundu.