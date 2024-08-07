Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan UAD Başvurusu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Önemli Açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye'nin Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) yaptığı müdahillik başvurusunu değerlendirdi. Yılmaz, bu başvurunun İsrail yönetiminin hesap vermesi açısından kritik bir girişim olduğunu belirtti.

UAD Başvurusu ve Beklentiler

Yılmaz, yaptıkları başvurunun diğer ülkeler için de bir örnek teşkil etmesini umduklarını ifade ederek, "İsrail’in hesap vermesi açısından önemli bir girişimdir; diğer ülke yönetimlerine de ilham vermesini bekliyoruz," dedi.