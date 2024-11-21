DOLAR
34,48 -0,06%
EURO
36,22 0,3%
ALTIN
2.952,95 -0,62%
BITCOIN
3.366.032,69 -3,59%

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan UCM'nin Netanyahu Kararına Sert Tepki

Yılmaz, UCM'nin Netanyahu hakkında aldığı tutuklama kararını değerlendirerek, 'Hesap vereceği günler yakındır' dedi.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 19:20
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 19:20
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan UCM'nin Netanyahu Kararına Sert Tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, UCM'nin Netanyahu Kararını Değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında verilen tutuklama emrini değerlendirdi. Yılmaz, Netanyahu ve ekibinin işlediği soykırım ve savaş suçlarıyla ilgili, "Hukuk önünde hesap vereceği günler yakındır" ifadelerini kullandı.

UCM Kararının Önemi

Yılmaz, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, UCM'nin aldığı kararın, adalet ve insanlık açısından çok önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Filistin’deki İnsanlık Suçları

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Filistin'de yaşanan insanlık ve savaş suçlarının sona ermesi ve adaletin tecelli etmesi için bu kararın yalnızca önemli bir başlangıç olduğunu düşünüyoruz. Hesap vereceği günler yakındır" dedi. Ayrıca, Cumhurbaşkanı'nın liderliğinde bu çabaya katkı sunmaya devam edeceklerini vurguladı.

Uluslararası Topluma Çağrı

Yılmaz, uluslararası toplumu bu kararı desteklemeye çağırarak, insan hakları ihlallerine karşı kararlı bir tutum sergilemeye davet etti. "Filistin halkının haklı ve meşru özgürlük mücadelesini sonuna kadar desteklemeyi sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Kredi limitleri arşa ulaştı! 3 milyon TL 60 ay vadeli faizsiz krediniz hazır!

Kasım ayında faizsiz kredilerde limit artışı: Yeni kampanyalar devrede

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzincan'da Feci Kaza: Anne Hayatını Kaybetti, 3 Yaralı
2
Beykoz'da Şiddetli Rüzgarda Ağaç Devri, Bir Kişi Yaralandı
3
Iğdır'da Eşini Bıçaklayan Uzman Çavuş Tutuklandı
4
Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütü Davasında Duruşma Devam Ediyor
5
Yenidoğan Çetesi Davası Duruşması Yarın Devam Edecek
6
Marmara ve Ege Denizi'nde Fırtına Uyarısı

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı

Asgari Ücret Harekatı: Talepler TBMM’ye Taşındı! Zammın Tabanı Belirleniyor

25 kuruşa alışılamamışken, plastik poşetlere zam çalışması: O fiyata satılacak

Kredi limitleri arşa ulaştı! 3 milyon TL 60 ay vadeli faizsiz krediniz hazır!

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

Kasım ayında faizsiz kredilerde limit artışı: Yeni kampanyalar devrede

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak

Kasım faturalarını eritecek destek! O kişiler 1250 TL desteklenecek

Yeni Yılda Milyonların Geliri Artacak: İşte Yeni Maaşlar