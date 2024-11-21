Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan UCM'nin Netanyahu Kararına Sert Tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, UCM'nin Netanyahu Kararını Değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında verilen tutuklama emrini değerlendirdi. Yılmaz, Netanyahu ve ekibinin işlediği soykırım ve savaş suçlarıyla ilgili, "Hukuk önünde hesap vereceği günler yakındır" ifadelerini kullandı.

UCM Kararının Önemi

Yılmaz, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, UCM'nin aldığı kararın, adalet ve insanlık açısından çok önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Filistin’deki İnsanlık Suçları

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Filistin'de yaşanan insanlık ve savaş suçlarının sona ermesi ve adaletin tecelli etmesi için bu kararın yalnızca önemli bir başlangıç olduğunu düşünüyoruz. Hesap vereceği günler yakındır" dedi. Ayrıca, Cumhurbaşkanı'nın liderliğinde bu çabaya katkı sunmaya devam edeceklerini vurguladı.

Uluslararası Topluma Çağrı

Yılmaz, uluslararası toplumu bu kararı desteklemeye çağırarak, insan hakları ihlallerine karşı kararlı bir tutum sergilemeye davet etti. "Filistin halkının haklı ve meşru özgürlük mücadelesini sonuna kadar desteklemeyi sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.