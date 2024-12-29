Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Yeni GAP Eylem Planı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Önemli Açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, bölgenin geleceği açısından büyük önem taşıyan Yeni GAP Eylem Planı (2024-2028) ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yılmaz, bu eylem planını bölgedeki gelişim için bir ufuk olarak tanımlayarak, daha gelişmiş bir bölge inşası hedeflediklerini vurguladı.

Geleceğe Yönelik Vizyon

Yılmaz, yeni eylem planının, bölgenin sürdürülebilir kalkınması ve sosyal refahı için kritik adımlar içerdiğini dile getirdi. 2024-2028 dönemini kapsayan plan ile bölgenin ekonomik ve sosyal yapısının güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

Yeni GAP Eylem Planı, bölge halkına daha iyi yaşam koşulları sağlamak ve yatırımcıları çekmek adına önemli fırsatlar sunmaktadır.