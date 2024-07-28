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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Yeni Vergi Düzenlemesine Destek

Cevdet Yılmaz, yeni vergi düzenlemesinin TBMM'de kabul edilmesini kutladı ve adaletli vergi politikası vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 28.07.2024 15:59
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 15:59
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Yeni Vergi Düzenlemesine Destek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Vergi Düzenlemesine İlişkin Açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edilen Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un, ülke için hayırlı olmasını diledi.

Yılmaz'ın Sosyal Medya Paylaşımı

Yılmaz, söz konusu düzenlemeye dair sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Orta Vadeli Program'da yer alan politikalar çerçevesinde vergide adaleti sağlamayı, etkinliği artırmayı, kayıt dışılığı engellemeyi öngören ve geniş kitlelerden değil, kazanandan vergi almayı hedefleyen düzenlemeler Meclisimizde kabul edildi. Hayırlı olsun.” şeklinde ifadeler kullandı.

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