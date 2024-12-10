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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Dezenflasyon Süreci ile Fiyat İstikrarına Ulaşacağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Sermaye Piyasaları Kongresi'nde enflasyon düşüşleri ve finansal istikrar hedeflerinden bahsetti.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 13:45
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 13:45
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Dezenflasyon Süreci ile Fiyat İstikrarına Ulaşacağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Dezenflasyon Süreci ile Fiyat İstikrarına Ulaşacağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 8. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, geçen haziran ayında başlayan dezenflasyon sürecinde, enflasyonun 28,4 puan gerileyerek 47,1 seviyesine düştüğünü ifade etti. "Önümüzdeki süreçte dezenflasyon devam edecektir. Nihai hedefimiz fiyat istikrarı ve tek haneli rakamlara ulaşmaktır," dedi.

Kongre ve Şehitler İçin Taziye

Şişli'deki otelde gerçekleştirilen kongrede, Isparta'da helikopter kazasında hayatını kaybeden 6 asker ve Artvin'deki heyelanda ölen 4 kişi için Yılmaz, başsağlığı diledi. Yılmaz, kongrenin, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla finans sektörünün dönüşüm ve gelişimine katkılar sağlayacağına inandığını belirtti.

Sermaye Piyasalarının Ekonomik Rolü

Yılmaz, sermaye piyasalarının milli kalkınma ve refah için hayati bir işlev gördüğünü kaydederek, "Bu piyasalar hem kaynak yaratıyor hem de ekonomik katma değer üretiyor," vurgusunu yaptı. Türkiye'nin son yıllarda sermaye piyasalarında kaydettiği ilerlemeye de dikkat çeken Yılmaz, reel ve finansal sektörün birbirini tamamlayan alanlar olduğuna değindi.

Halka Arzlar ve Yatırımcı Verileri

Yılmaz, halka arzlarda Türkiye'nin dünyada 10. ve Avrupa'da 1. sırada bulunduğunu, toplamda 36 milyon yatırımcıya ulaşıldığını söyledi. 8 Aralık itibarıyla 6,9 milyon borsa yatırımcısının bulunduğunu belirten Yılmaz, halk arzlarıyla 79,3 milyar lira fon sağlandığını aktardı.

Finansal İstikrar ve Gelecek Hedefleri

Finansal istikrarın desteklenmesinin temel hedefleri arasında yer aldığını ifade eden Yılmaz, Orta Vadeli Program kapsamında cari açığı azaltmayı da hedeflediklerini açıkladı. İç tasarrufların artırılması ve dış tasarruf bağımlılığının azaltılmasının önemini vurguladı.

Kur Korumalı Mevduat ve Türk Lirasına Güven

Yılmaz, Kur Korumalı Mevduat'ın sürecinde 67 haftadır düşüş kaydedildiğini ve Türk lirasına olan güvenin arttığını belirtti. Türk lirası mevduatının toplam mevduat içindeki payının %57,3'e yükseldiğini aktardı.

Finansal Okuryazarlık ve Toplumda Bilinçlenme

Finansal okuryazarlığın artırılmasının, finansal istikrarı güçlendirmede önemli olduğunu belirten Yılmaz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından başlatılan Finansal Okuryazarlık Platformu'na dikkat çekti. Yatırımcıların bilinçlenmesinin ve tasarruf alışkanlıklarının güçlenmesinin hedeflendiğini ifade etti.

Yılmaz, tüm paydaşları bu tür eğitim faaliyetlerine destek vermeye davet etti ve toplumda finansal okuryazarlığın artırılmasıyla ekonomik refahın yaygınlaşacağını belirtti.

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