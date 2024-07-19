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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Dijital bağımsızlığımızı güçlendirmek için yerli yazılımı gelişirmeliyiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin dijital bağımsızlığını güçlendirmek amacıyla yerli yazılım ekosistemini geliştirme çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 19.07.2024 18:43
Güncelleme Tarihi: 19.07.2024 18:43
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Dijital bağımsızlığımızı güçlendirmek için yerli yazılımı gelişirmeliyiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, küresel yazılım sorunlarına ve Türkiye’nin dijital bağımsızlığına dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, bu bağlamda hükümetin yerli yazılım ekosistemini olgunlaştırma ve dijital bağımsızlığı güçlendirme çalışmalarına kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

YEREL YAZILIM EKOSİSTEMİNİN ÖNEMİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, dünya genelinde yaşanan yazılım sorunlarının, belirli teknoloji üreticilerine bağımlılığın oluşturduğu riskleri ve dijital bağımsızlığın önemini açıkça ortaya koyduğunu ifade etti. Bu tür teknoloji kaynaklı risklerin tamamen ortadan kaldırılmasının mümkün olmadığını belirten Yılmaz, yerli yazılım çözümlerinin kullanımını artırarak bu riskleri asgari düzeye indirmenin hayati önemde olduğunu vurguladı.

KAMUDA AÇIK KAYNAK KODLU YAZILIM KULLANIMI

Yılmaz, Türkiye’nin yerel yazılım ekosisteminin olgunluğunu artırma ve dijital bağımsızlığı güçlendirme çalışmalarının uzun süredir hükümet tarafından yürütüldüğünü belirtti. Bu kapsamda, 2023 Temmuz ayında yürürlüğe giren "Kamuda Açık Kaynak Kodlu Yazılım Kullanımı" konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile kamuda açık kaynak kodlu yazılımların kullanımını yaygınlaştırmak üzere somut bir mekanizma oluşturduklarını ifade etti.

Yılmaz, kamu kurumlarının bu doğrultuda açık kaynak kodlu sistemlere geçiş yapmak üzere planlama çalışmalarına başladığını belirtti. Bu çabaların, yerel yazılım ekosistemini geliştirmenin yanı sıra, kamu kurumlarının yazılım ihtiyaçları açısından üretici bağımlılığını azaltmaya ve ülkenin siber güvenliğini güçlendirmeye önemli ölçüde yardımcı olacağını vurguladı.

DİJİTAL BAĞIMSIZLIK HEDEFİ

Yılmaz, hükümet olarak yerli yazılım ekosistemini desteklemeye ve dijital bağımsızlığı güçlendirmeye yönelik çalışmaları kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti. Bu kapsamda, kamuda açık kaynak kodlu yazılımların kullanımını artırma ve yerli yazılım çözümlerini yaygınlaştırma yönündeki adımların devam edeceğini belirtti.

Türkiye'nin dijital bağımsızlığını güçlendirme yolunda atılan adımların, ülkenin geleceği açısından kritik önemde olduğunu vurgulayan Yılmaz, yerli yazılım ekosisteminin geliştirilmesinin siber güvenlikten ekonomik bağımsızlığa kadar geniş bir yelpazede faydalar sağlayacağını belirtti.

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