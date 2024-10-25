Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Diyarbakır Valiliğini Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın Diyarbakır Ziyareti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Diyarbakır Valiliğini ziyaret etti. Ziyaret sırasında, Valilik önünde Vali Murat Zorluoğlu tarafından karşılanan Yılmaz, ardından şeref defterini imzaladı.

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Vali Zorluoğlu ile makamında bir araya gelen Yılmaz, kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi edindi. Bu önemli ziyarete, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Galip Ensarioğlu, Suna Kepolu Ataman ve Mehmet Sait Yaz ile birlikte, AK Parti MKYK Üyesi Ali Karakaş, Tarımsal Strateji ve Politika Geliştirme Merkezi (TARPOL) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mehdi Eker ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak da katıldılar.

Dicle Üniversitesi Ziyareti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, valilik ziyaretinin ardından Dicle Üniversitesi'ne geçti. Burada Rektör Prof. Dr. Kamuran Eronat ile bir görüşme gerçekleştirdi.