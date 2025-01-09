Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Doğum İzinleri ve Çalışma Düzenlemeleri için Yeni Adımlar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Aile İle İlgili Çalışmaları Değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Yılmaz, doğum izinleri, doğum yardımları ve esnek çalışma düzenlemeleri gibi önemli konuları ele almak üzere gerçekleştirilecek çalışmaları duyurdu.

Yeni Politika ve Uygulamalar

Yılmaz, "Doğum izinlerinin artırılması, doğum yardımları, esnek ve uzaktan çalışma gibi birçok başlığı bu kurulumuzda ele alacağız" şeklinde açıklamalarda bulundu. Bu yeni düzenlemelerin, çalışan aileler için destekleyici bir rol oynayacağını vurguladı.

Aile Destek Programları

Yılmaz, aynı zamanda aile destek programlarının kapsamının genişleyeceğini belirtti. Çalışmaların, şu anki yasalar çerçevesinde yapıldığını ve ailelerin yaşam standartlarını artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Hükümetin, aile birliğinin güçlendirilmesi ve iş yaşam dengesinin sağlanması konularında atılacak adımları yakından takip edeceği bildirildi.