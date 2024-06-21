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Cumhurbaşkani yardimcisi yilmaz: ekonomi̇ni̇n yeni̇ hedefi̇ enflasyonun düşürülmesi̇

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin ekonomik göstergeleri ve gelecek hedefleri hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, vergi düzenlemeleri ve ekonomik istikrarın sağlanması konularında açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 21.06.2024 12:50
Güncelleme Tarihi: 21.06.2024 12:50
Cumhurbaşkani yardimcisi yilmaz: ekonomi̇ni̇n yeni̇ hedefi̇ enflasyonun düşürülmesi̇

VERGİ DÜZENLEMELERİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR HIZ KAZANIYOR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, vergi düzenlemelerine yönelik teknik çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Çalışmalar tamamlanıp resmi bir teklif niteliği kazanmadan yapılacak yorumlar, spekülasyondan öteye geçmeyecektir. Bu çerçevede, kaynağı şeffaf olmayan haberlere ve yetkili kişi ve kurumlar dışında yapılan paylaşımlara itibar edilmemelidir." dedi.

 

EKONOMİK HEDEFLER VE GELECEK VİZYONU

Yılmaz, Türkiye'nin büyüme, ihracat ve istihdam artışını sürdürürken bütçe açığının düştüğü, cari açığın kontrol altına alındığı bir dönemde olduklarını vurgulayarak, "2025 yılında yüzde 20'nin altında, 2026'da ise tek haneli enflasyon için kararlı ve koordineli bir şekilde programımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

 

EKONOMİK İSTİKRAR VE YENİ DÖNEM

Yılmaz'ın açıklamalarına göre, Türkiye ekonomisi, sağlam bir zemin üzerinde ilerleyerek büyümeyi ve istikrarı sağlama hedefinde. Enflasyonun düşürülmesi ve vergi düzenlemeleriyle ekonomik adaletin güçlendirilmesi öncelikli hedefler arasında yer alıyor. Yılmaz, gelecek dönemde alınacak ekonomik tedbirlerle birlikte Türkiye'nin uluslararası arenada daha güçlü bir konuma geleceğini belirtti.

 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın değerlendirmelerine göre, Türkiye ekonomisi önemli adımlarla ilerliyor. Yılmaz'ın açıklamaları, ekonominin geleceğe dair hedeflerini ve yönelimlerini net bir şekilde ortaya koyuyor. Önümüzdeki dönemde alınacak ekonomik politikalarla birlikte Türkiye'nin enflasyonu düşürme ve ekonomik büyümeyi sürdürme hedefleri güçleniyor.

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