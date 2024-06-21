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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: ekonomi̇ni̇n yeni̇ hedefi̇ enflasyonun düşürülmesi̇

Ekonomik istikrarı güçlendirmek adına Türkiye'de vergi politikalarında önemli bir değişikliğe gidileceği haberleri yatırım ve iş dünyasında merakla bekleniyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yaklaşan vergi düzenlemeleri hakkında açıklamalarda bulundu. Yılmaz, vergi adaletini artırmayı hedefleyen bu değişikliklerin, ekonomik büyümeyi desteklemeyi ve enflasyon baskısını minimize etmeyi amaçladığını belirtti.

Yayın Tarihi: 21.06.2024 12:55
Güncelleme Tarihi: 21.06.2024 14:12
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: ekonomi̇ni̇n yeni̇ hedefi̇ enflasyonun düşürülmesi̇

 

EKONOMİK HEDEFLEME: YATIRIM VE İSTİHDAM ÖN PLANDA

Yılmaz'ın verdiği bilgilere göre, vergi düzenlemelerindeki ana hedeflerden biri, doğrudan vergilerin ağırlığını artırarak vergi adaletini sağlamak ve gelir dağılımını dengelemek olacak. Bu adımın, özellikle gelir dağılımının iyileştirilmesi ve ekonomik adaletin sağlanması açısından kritik olduğu vurgulanıyor. Ayrıca, vergi politikalarının yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı teşvik etmesi bekleniyor.

BÜTÇE AÇIĞI HEDEFLENEN SEVİYELERİN ALTINDA

Geçtiğimiz yıllarda yapılan ekonomik tedbirlerin meyvelerini verdiğini ifade eden Yılmaz, bütçe açığının milli gelire oranının düşük seviyelerde seyrettiğini belirtti. 2024 yılı için hedeflenen bütçe açığının, önceki yıllara kıyasla istikrarlı bir düşüş göstermesi bekleniyor. Özellikle deprem gibi geçici harcamaların etkisinin azalmasıyla birlikte, bütçe disiplini ve mali dengenin korunması önem taşıyor.

2025 YILI İÇİN ÖNGÖRÜLEN İYİLEŞME

Önümüzdeki yıllarda ekonomik istikrarın devam etmesi ve vergi politikalarının etkin şekilde uygulanmasıyla birlikte, 2025 yılında bütçe açığının daha da düşük seviyelere gerilemesi bekleniyor. Bu durum, kamu harcamalarının sürdürülebilirliğini artırarak, ekonomik büyümeyi destekleyici bir rol oynayacak.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, vergi düzenlemelerinin teknik detayları üzerinde halen çalışmaların sürdüğünü belirtti. Bu çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, resmi bir teklifin ortaya konulacağını ve bu süreçte spekülasyonlardan kaçınılması gerektiğini vurguladı. Yılmaz, kamuoyunun kaynağı belirsiz haberlere itibar etmemesi gerektiğini ifade ederek, vergi politikalarının şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşılacağının altını çizdi.

 Türkiye'nin ekonomik geleceğine yönelik vergi politikalarının belirlenmesi sürecinde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları yatırımcılar ve iş dünyası için önemli bir yol haritası sunuyor. Vergi adaletini artırmak, ekonomik büyümeyi desteklemek ve bütçe disiplinini sağlamak amacıyla yapılan bu düzenlemelerin, önümüzdeki dönemde ekonomik istikrarı güçlendireceği öngörülüyor. Özellikle deprem gibi beklenmedik harcamaların etkisini azaltarak, mali yönetimde sağlıklı kaynak kullanımı sağlamak hedefleniyor. Bu doğrultuda, vergi düzenlemelerinin detayları ve uygulama süreci merakla beklenmekte.

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