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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Ekonomi ve Enflasyon Önceliğimiz

Cevdet Yılmaz, Türkmedya Finans Zirvesi’nde enflasyonla mücadelenin öncelikleri arasında olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 18:52
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 18:52
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Ekonomi ve Enflasyon Önceliğimiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkmedya Finans Zirvesi’nde Konuştu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkmedya Finans Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, “Bugün enflasyonla mücadeleyi önceliklendirmiş durumdayız.” dedi. Yılmaz, bir yandan geçen yıl yaşanan depremin yaralarını sararken, diğer yandan ekonomide dengeli büyümeyi sürdürmeye çalıştıklarını belirtti.

İstanbul'un Ekonomik Rolü

Yılmaz, İstanbul’un sadece tarihi bir şehir değil, aynı zamanda küresel bir ticaret ve ekonomi merkezi olduğunu kaydederek, İstanbul Finans Merkezi’nin Türkiye’nin küresel ölçekte daha güçlü bir aktör olma iradesinin bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Dijital ve Yeşil Dönüşüm Vurgusu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, dijital ve yeşil dönüşümün küresel trendler arasında yer aldığını belirtti. Orta vadeli planlarında bu konulara özel önem verdiklerini dile getiren Yılmaz, istikrar programları ile kalkınma hedeflerini eş zamanlı yürütmeye çalıştıklarını bildirdi.

Türkiye'nin Ekonomik Hedefleri

Yılmaz, Türkiye'nin güçlü bir ekonomi inşa etmesinin gerekliliğine vurgu yaparak, “Güçlü bir ekonomik yapı olmadan bağımsızlık mümkün değildir.” ifadelerini kullandı. Yılmaz, Türkiye'nin 2023 yılı itibarıyla yüzde 5.1 büyüdüğünü hatırlattı ve bu yılki büyüme hedeflerinin dengeli bir yapıda devam ettiğini bildirdi.

Kişi Başına Gelir Hedefleri

Cevdet Yılmaz, milli gelirin geçen yıl 1 trilyon doları geçtiğini ve bu yılın sonunda 15 bin doların üstünde kişi başına gelir beklediklerini aktardı. Hedeflerinin 2027 yılında kişi başına 20 bin dolara ulaşmak olduğunu belirtti.

Enflasyonla Mücadele ve Cari Açık

Yılmaz, enflasyonun hükümetin en önemli sorunlarından biri olduğunu yineleyerek, “Enflasyonla kararlı bir mücadelenin içindeyiz.” dedi. Cari açığın milli gelire oranının %1’in altında olduğunu ve bu seviyesi koruyacaklarını vurguladı.

Yeşil Dönüşüm ve İklim Kanunu

Yılmaz, önümüzdeki dönemde yeşil dönüşümün önemli olduğunu belirterek, çevreyi koruma sorumluluklarına dikkat çekti. İklim Kanunu’yla emisyon ticaret sistemi kurmayı hedeflediklerini ifade etti.

Sınırda Karbon Düzenlemeleri

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, “Üçüncü ülkelere karşı sınırda karbon düzenlememizi hazırlamalıyız.” dedi ve bu tür düzenlemelerin ticaret politikalarının bir parçası haline geleceğini açıkladı.

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