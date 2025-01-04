Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, En Düşük Emekli Maaşı İçin Yeni Çalışma Başlatacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'da ekonomi basını ile bir araya geldi. Yılmaz, toplantıda en düşük emekli maaşı hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Yılmaz, asgari ücretin diğer ücretlerle orantısının korunması gerektiğine dikkat çekerek, "Burada diğer ücretler artarken, asgariyi olduğu gibi tutmanın doğru olmadığını düşünüyoruz. Bir çalışma yapacağız ve bir kanuni düzenleme muhtemelen gündeme gelecek," ifadelerini kullandı.

İstihdam ve Kayıt Dışı Çalışma Üzerine

Yılmaz, Türkiye'deki toplam 32 milyon 970 bin kişilik istihdamın %42'sinin asgari ücretli olduğunu belirtti ve bu rakamın 6,7 milyon kişiye tekabül ettiğine dikkat çekti. Ayrıca, kayıt dışılık sorununu vurguladı ve asgari ücretli işçilerin sayısının gerçekte olduğundan daha fazla olabileceğini ifade etti.

Yılmaz, "Asgari ücret bir taban ücretidir, bunun üstünde bir limit söz konusu değildir. Ancak birçok metropolde fiili ücretler daha yüksek olmaktadır," dedi.

Emekli Maaşları ve Ekonomik Olgular

Cevdet Yılmaz, emekli maaşlarının artış oranları ile asgari ücretlerin kıyaslamasının doğru olmadığını belirtti ve emekli aylıklarının 12 bin 500 lira seviyesine ulaştığını kaydetti. Yılmaz, asgari ücret desteğinin 700 liradan 1000 liraya çıkarıldığını ve emek yoğun sektörlerde istihdamı destekleme amaçlı katkı programlarının sürdürüleceğini açıkladı.

Son olarak, Yılmaz, "Ocak ayı içinde bu düzenlemelerin gerçekleşmesini bekliyoruz. Bu süreçte verimliliği artırmak ve istihdamı güçlendirmek en önemli hedeflerimizdendir," diyerek basına müjde verdi.