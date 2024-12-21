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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Enflasyon ve Büyüme Hedeflerini Açıkladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM'de yaptığı konuşmada, enflasyon hedefleri ve Türkiye'nin büyüme performansı ile ilgili önemli bilgiler paylaştı.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 02:17
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 02:17
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Enflasyon ve Büyüme Hedeflerini Açıkladı

Yılmaz: Gelecek Yılda 20 Küsurlu Enflasyon Bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2025 yılı bütçe görüşmelerinin son gününde TBMM Genel Kurulu

Önemli Finansal Gösterge ve Durum Değerlendirmesi

Yılmaz, ayrıca Türkiye'nin gri listeden çıkarak, dünyadaki üç kredi derecelendirme kuruluşunun iki defa not artırımı yaptığına vurgu yaparak, "Finansal göstergeler itibarıyla gelişmekte olan ülkelerden pozitif bir şekilde ayrıştığımızı ifade edebilirim," diye belirtti.

Küresel Piyasalardaki Gelişmeler ve Türkiye'ye Etkisi

Küresel piyasalardaki gelişmelere de değinen Yılmaz, ABD Merkez Bankası'nın faiz indirim döngüsüne girdiğini ve Avrupa Merkez Bankası'nın faizlerini yüzde 3'e düşürdüğünü belirtti. Yılmaz, bu durumun Türkiye için olumlu gelişmeler sağlayabileceğini söyledi.

Türkiye’nin Büyüme Performansı

Yılmaz, Türkiye'nin 2002-2023 döneminde ortalama yıllık yüzde 5,4 büyüdüğünü, bu dönemde dünya ortalamasının ise yüzde 3,6 olduğunu vurguladı. Bunun bir başarı olduğunu ifade eden Yılmaz, pandeminin ardından Türkiye'nin büyüme performansına dikkat çekti.

Gelecek Hedefleri ve Stratejiler

Bundan sonraki hedefler hakkında bilgi veren Yılmaz, 2024 yılı büyüme hedeflerini de belirterek, "Büyümemizi dengeli ve kaliteli bir şekilde sürdürme çabası içindeyiz," dedi. Enflasyonla mücadelede de dezenflasyon sürecinin devam edeceğini ve bu süreçte önceliklerinin fiyat istikrarı olduğunu yineledi.

Cari Açıkta Önemli Düşüş

Yılmaz, cari açığın yılsonu itibarıyla milli gelire oranla yüzde 1'in altında kapanacağını belirterek, kalıcı çözümler ürettiklerini ifade etti. Ayrıca, enerjide verimliliğin artırılması ve dışa bağımlılığın azaltılmasına yönelik politikaların önemine dikkat çekti.

Sürdürülebilir Büyüme ve Değişim

Cevdet Yılmaz, "Değişiyoruz çünkü istikrar içinde değişime inanan bir partiyiz. Türkiye'nin ve dünyanın güncel ihtiyaçlarına göre politikalarımızı bu noktada ayarlıyoruz," diyerek, ekonomideki değişim ve dönüşüm süreçlerini özetledi.

Yılmaz'ın konuşmaları, Türkiye'nin ekonomik hedeflerine ve uygulanacak politikalara ışık tutarken, kamuoyunun merakla beklediği büyüme hedefleri ve enflasyon süreçleri hakkında önemli veriler sundu.

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