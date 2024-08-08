Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Erenköy Direnişi'ni Anarak Şehitleri Andı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Anma Mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Erenköy Direnişi'nin 60. yıl dönümünde, Kıbrıs Türkü için önemli bir mücadele olan bu direnişi andı. Yılmaz, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin geleceği için verilen mücadelenin mihenk taşlarından biri olan şanlı Erenköy Direnişi'nin 60. yılı kutlu olsun." dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Vurgusu

Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kahraman Mehmetçiğimiz ve mücahitlerimizin canlarıyla, kanlarıyla savundukları, Kıbrıs Türkü için ebedi vatan olarak inşa edilen ve şanlı bir destanın eseri olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile daima bir ve beraber olarak güçlü yarınlara ilerlemeye devam edeceğiz."

Şehitleri Anma

Yılmaz, Erenköy Direnişi sırasında şehit olan kahraman pilot Yüzbaşı Cengiz Topel ve tüm şehitleri rahmetle andığını belirterek, hayatta kalan gazilere de sağlıklı bir yaşam temenni etti.