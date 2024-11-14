Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, önümüzdeki süreçte genişletilmiş katılımlı toplantı formatında iki taraf, anavatanlar, Birleşmiş Milletler (BM) ve Birleşik Krallık’ın düşük düzeyde katılımıyla bir araya gelinmesi konusuna mutabık kalındığı belirtildi. Yılmaz, Türk tarafının bu toplantıda federal çözüm önerilerini tartışmayacağını ifade etti.

Yılmaz, görüşme öncesinde düzenlenen ortak basın toplantısında, 15 Kasım 1983 tarihinin Kıbrıs Türk halkı için önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş liderliğinde milli iradenin tecelli ettiğini ve Kıbrıs Türk halkını yok etmeye çalışanlara karşı verilen büyük bir dersin altını çizdi.

KKTC'nin kuruluşundan bu yana kaydedilen ilerlemelerin Türkiye için bir gurur kaynağı olduğunu dile getiren Yılmaz, Türkiye'nin KKTC'nin daha ileriye gitmesi için işbirliğini sürdüreceğini belirtti. 2024 İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması çerçevesinde Kıbrıs Türk halkının refahına yönelik projelere devam ettiklerini vurguladı.

Yılmaz, Kıbrıs meselesine yönelik iki devletli çözüm vizyonunu kuvvetle desteklediklerini söylerken, Kıbrıs'ta adil ve kalıcı bir çözüm için Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası toplumun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıması gerektiğine dair çağrısını yineledi.

Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın 15 Ekim tarihinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis ile bir araya gelmesinin önemli olduğunu, BM Genel Sekreteri’nin açıklamalarının da bu durumu pekiştirdiğini belirtti.

Son olarak, Yılmaz, KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı'nın Bişkek Zirvesi'ne onur konuğu olarak davet edilmesinin memnuniyet verici olduğunu aktardı. Türk devletleri ile iletişimin artırılmasının Kıbrıs Türkü'nün haklı davasının dünyaya duyurulmasında önemli bir güç olacağına dikkat çekti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.