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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Somali Cumhurbaşkanı Mahmud arasında kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Somali Cumhurbaşkanı Mahmud arasında kritik görüşme Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile görüştü. Yılmaz, Bağlantısızlar Hareketi (NAM) Devlet ve Hükümet Başkanları 19. Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin Afrika, Asya ve Latin Amerika’da barış ve istikrar için önemli bir rol oynadığını belirtti.