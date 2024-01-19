Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Somali Cumhurbaşkanı Mahmud arasında kritik görüşme

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile görüştü. Yılmaz, Bağlantısızlar Hareketi (NAM) Devlet ve Hükümet Başkanları 19. Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin Afrika, Asya ve Latin Amerika’da barış ve istikrar için önemli bir rol oynadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Somali Cumhurbaşkanı Mahmud arasında kritik görüşme
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Bağlantısızlar Hareketi (NAM) Devlet ve Hükümet Başkanları 19. Zirvesi, Uganda’nın başkenti Kampala’daki Speke Resort Kongre Merkezi’nde yapıldı. 

Zirvede, iki ülke arasında ekonomik, ticari ve güvenlik işbirliğinin geliştirilmesi, ayrıca Filistin meselesi, Rusya-Ukrayna Savaşı, iklim değişikliği, küresel ekonomik sistemin sorunları ve Afrika’daki krizler gibi bölgesel ve küresel konular görüşüldü. 

Zirvede, Bağlantısızlar Hareketi’nin yeni dönem başkanlığı da Azerbaycan’dan Uganda’ya devredildi. Zirveye, Türkiye adına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz katıldı.

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