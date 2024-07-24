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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz İslamofobiye Karşı Birlik Çağrısı Yaptı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gazi Üniversitesi'nde düzenlenen konferansta İslamofobi ve ayrımcılığa karşı birlik çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 21:20
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 21:33
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz İslamofobiye Karşı Birlik Çağrısı Yaptı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan İslamofobiye Karşı Birlik Vurgusu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Müslümanca Düşünmek Nasıl Olur? Tefkir ve Tefekkür Konferansı"'nda önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, inançlarına yönelik saldırılara karşı birlik çağrısı yaptı.

İslam Düşmanlığına Tek Ses Olunmalı

Yılmaz, konuşmasında, "Dünyanın çeşitli bölgelerinde gördüğümüz İslamofobi, İslam düşmanlığı, ırkçılık ve yabancı düşmanlığı gibi olgularla mücadelede tek ses, tek yürek olursak daha hızlı sonuç alırız," ifadelerini kullandı.

Din Bilginlerinin Sorumluluğu

Yılmaz, dinin anlaşılması ve yaşanması noktasında Allah’ın alimleri sorumlu tuttuğunu belirterek, "İslam'ın hakikatlerinin yayılması ancak onların çabalarıyla mümkün olacaktır," dedi.

Felsefi Bağımsızlık ve Düşünce Krizi

Yılmaz, İslam düşüncesinin gelenekleri ve çağın zorluklarına yanıt verecek bir esneklikle harmanlanması gerektiğini vurguladı. "Bilgiyi eyleme dönüştüren bir toplum olmak gerçek bağımsızlığın anahtarıdır," şeklinde konuştu.

Gazze'ye Dikkat Çekti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Gazze'deki insani krizine de değinerek, "Gazze'de bombalanan sadece çocuklar, yaşlılar değil; medeniyet değerlerimiz de hedef alınıyor," şeklinde uyarılarda bulundu.

Konferansın Sonuçları ve Ödül Töreni

Konferans sonunda, düşünce dünyasına katkılarıyla tanınan Prof. Dr. Taha Abdurrahman’a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz tarafından İDE 2024 Mütefekkir Ödülü takdim edildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gazi Üniversitesi Rektörlüğü'nde düzenlenen "Müslümanca...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gazi Üniversitesi Rektörlüğü'nde düzenlenen "Müslümanca Düşünmek Nasıl Olur? Tefkir ve Tefekkür" isimli konferansa katıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, burada konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gazi Üniversitesi Rektörlüğü'nde düzenlenen "Müslümanca...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gazi Üniversitesi Rektörlüğü'nde düzenlenen "Müslümanca Düşünmek Nasıl Olur? Tefkir ve Tefekkür" isimli konferansa katıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, burada konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gazi Üniversitesi Rektörlüğü'nde düzenlenen "Müslümanca...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gazi Üniversitesi Rektörlüğü'nde düzenlenen "Müslümanca Düşünmek Nasıl Olur? Tefkir ve Tefekkür" isimli konferansa katıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, burada konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gazi Üniversitesi Rektörlüğü'nde düzenlenen "Müslümanca...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gazi Üniversitesi Rektörlüğü'nde düzenlenen "Müslümanca Düşünmek Nasıl Olur? Tefkir ve Tefekkür" isimli konferansa katıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, burada konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gazi Üniversitesi Rektörlüğü'nde düzenlenen "Müslümanca...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gazi Üniversitesi Rektörlüğü'nde düzenlenen "Müslümanca Düşünmek Nasıl Olur? Tefkir ve Tefekkür" isimli konferansa katıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, burada konuşma yaptı.

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