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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İsmail Heniyye'nin Cenaze Törenine Katılacak

Cevdet Yılmaz, suikasta uğrayan Hamas lideri İsmail Heniyye'nin cenaze törenine katılmak üzere Doha'ya gidecek.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 16:42
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 16:42
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İsmail Heniyye'nin Cenaze Törenine Katılacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın Doha Ziyareti

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için düzenlenecek cenaze törenine katılmak üzere Katar’ın başkenti Doha'ya gidecek.

Doha'da Gerçekleşecek Tören

Yılmaz'ın, İran'ın başkenti Tahran'da suikaste uğrayan Heniyye'nin anısına düzenlenecek olan bu törene katılması bekleniyor. Törende, dünya genelinden birçok üst düzey yetkilinin de yer alması öngörülüyor.

Törenin Önemi

Bu cenaze töreni, Hamas'ın siyasi yapısında önemli bir figür olan İsmail Heniyye'nin kaybının ardından, bölgedeki siyasi dinamikler açısından da dikkate değer bir etkinlik olarak değerlendiriliyor. Yılmaz’ın katılımı, Türkiye’nin bu süreçteki duruşunu ve destekle ilgili mesajlarını pekiştirebilir.

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