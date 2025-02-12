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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 'Kahramanmaraş'ı Geleceğe Güçlü Taşıyacağız'

Cevdet Yılmaz, Kahramanmaraş Devlet Hastanesi'nin açılışında deprem bölgesinin kalkınması için önemli projelere vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 15:36
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 15:55
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 'Kahramanmaraş'ı Geleceğe Güçlü Taşıyacağız'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kahramanmaraş Devlet Hastanesi'ni Açtı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kahramanmaraş Devlet Hastanesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, "Biz Kahramanmaraş'ı ve deprem bölgesini sadece yıkılan binaları yerine koyarak değil, geleceğe daha güçlü taşıyacak projelerle ayağa kaldırıyoruz," dedi.

Yeni Sağlık Üssü: Kahramanmaraş Devlet Hastanesi

Yılmaz, deprem bölgesini yeniden inşa ettiklerini ve bu kapsamda yeni okul, hastane, çarşı, park ve spor alanları inşa ettiklerini belirtti. Açılışını yaptıkları hastanenin bölgedeki tüm vatandaşlara hizmet edeceğini dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu hastane, 97 bin metrekarelik alana inşa edilen modern ve donanımlı bir sağlık üssüdür. 400 yatak kapasitesine, 86 poliklinik odası, 12 ameliyathane ve 81 yoğun bakım yatağı ile büyük bir hizmet kapasitesine sahiptir. Anjiyografi ünitesi, diyaliz merkezi ve fizik tedavi olanakları ile en ileri teknolojiye sahip bir altyapı sunmaktadır."

Stratejik Projelerle Kahramanmaraş'ı Geliştiriyoruz

Kahramanmaraş için bin yatak kapasiteli şehir hastaneleri projelerinin de tamamlandığını ifade eden Yılmaz, bu hastanelerin ihale süreçlerinin bu yıl içinde tamamlanacağını belirtti. Yılmaz, şehri kalkındırma çalışmaları hakkında şu bilgileri verdi:

"Sadece sağlık alanında değil, eğitimden ulaşıma, tarımdan sanayiye kadar her alanda Kahramanmaraş'ı geliştiriyoruz. Ayrıca 17 bin 500 kişilik modern bir stadyum kazandırıyoruz. Ulaşım altyapısını güçlendirmek için önemli yolları hizmete sunduk."

Tarım ve Su Projeleri ile Üretimi Artıracağız

Yılmaz, tarım ve su projeleriyle üretimi güçlendireceklerini vurguladı: "Bugüne kadar 454 bin dekar araziyi sulamaya açtık. Şimdi Kısık Barajı'nın inşaatına başlıyoruz. 12 milyar lira yatırım bedeliyle bu projeyle birlikte 4 ilçemize yılda 31 milyon metreküp içme suyu sağlayacağız."

Millete Hizmet Etme Anlayışı

Yılmaz, deprem sonrası küçük işletmelere verdikleri destekleri sürdürmeye devam edeceklerinin altını çizerek, "Bizim siyasetteki anlayışımız, söylediklerimizin arkasında durmaktır. İşimiz polemik yapmak değil, millete hizmet etmektir," dedi.

Hastanenin yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Yılmaz, çalışmaların süreceğini ifade ederek, sağlıkta yeni projelerin de yolda olduğunu belirtti.

Hzamın ardından, Yılmaz ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hastanede tedavi gören iki vatandaşı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kahramanmaraş Devlet Hastanesi'nin açılışına katılarak...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kahramanmaraş Devlet Hastanesi'nin açılışına katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kahramanmaraş Devlet Hastanesi'nin açılışına katılarak...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kahramanmaraş Devlet Hastanesi'nin açılışına katılarak konuşma yaptı.

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